أعرب الفنان المصري أحمد السقا عن استيائه وغضبه من السخرية التي تعرض لها بعد نشره مقطع فيديو باللغة الإنجليزية لدعم النجم المصري محمد صلاح، عقب جلوسه على دكة البدلاء في مباريات عدة، مؤكدًا أن هدفه كان المساندة فقط.

السقا يوضح سبب الفيديو ورسالة الدعم

وأوضح السقا، خلال ظهوره في برنامج «الحكاية»، أن التعبير باللغة الإنجليزية ربما لم يكن موفقاً، لكنه استخدم مصطلحات صحيحة ومتداولة مثل «كوتش» و«ميجا ستار»، لافتاً إلى أن الفيديو ظل منشوراً 55 دقيقة ولم يقم بحذفه بنفسه.

أبعاد غير رياضية في أزمة محمد صلاح

وأشار إلى أن أزمة محمد صلاح لا تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل تتداخل أحياناً مع أبعاد أخرى، وهو ما دفعه للتعبير عن رأيه ودعم اللاعب.

هجوم وانتقادات واسعة

كما عبر عن استغرابه من حجم الهجوم والإهانات التي تلقاها عبر مواقع التواصل، مؤكدًا أنه قام بتسجيل الخروج من جميع حساباته على المنصات الاجتماعية، مسامحاً كل من أساء إليه.

وقال السقا: «أنا لست مختلاً لأخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول، ولماذا هذه الإهانة غير المبررة؟ إذا لم أكن مرغوباً في، يمكنني التوقف عن التمثيل أو حتى قطع كارنيه النقابة، لكن الهجوم كان قاسياً وغير مبرر».

رفض تقديم بلاغات ضد المسيئين

وختم السقا تصريحاته مشدداً على أنه لن يقدم بلاغات ضد أي شخص، وأن الحق عند الله، معرباً عن أمله بأن يراجع كل شخص نفسه قبل الإساءة للآخرين، قائلاً: «لماذا كل هذا الهجوم؟ أقل إهانة عقوبتها ثلاث سنوات سجن، ومع ذلك أنا مسامح الجميع».