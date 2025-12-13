أعرب مدرب منتخب الجزائر الرديف، مجيد بوقرة، عن خيبة أمله الكبيرة عقب وداع «الخضر» بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعد الخسارة أمام منتخب الإمارات بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

وداع مؤلم بركلات الترجيح

وخسر المنتخب الجزائري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (7-6)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «البيت» مساء أمس (الجمعة).

ظروف صعبة وإصابات مؤثرة

وقال بوقرة في تصريحات نقلتها صحيفة «النهار» الجزائرية: «التغييرات التي قمت بها كانت محدودة بسبب الإصابات، كنا أول من سجل في اللقاء، وهذا دليل على أننا كنا نسير في الطريق الصحيح منذ البداية».

ركلات الحظ تحسم المصير

وأضاف: «كل من نفذ ركلات الجزاء كان ذلك باختياري وبالتشاور مع اللاعبين، ركلات الترجيح تبقى مسألة حظ، وكنا ضحية التعب الكبير، للأسف الأمور لم تسر في صالحنا».

اعتذار للجماهير الجزائرية

وتابع بوقرة: «نادم على شيء واحد فقط، وهو أننا خيبنا آمال الشعب الجزائري ولم نتمكن من إسعاده،لكنني أتمنى أن يسعدنا المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا».

نهاية المشوار مع «الخضر»

وفي ختام حديثه، أعلن مجيد بوقرة رسمياً نهاية رحلته مع المنتخب الجزائري، مستبعداً في الوقت ذاته فكرة انضمامه إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول كمساعد للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش.