وجّه الفنان المصري أحمد السقا عدة رسائل قوية، عقب الأزمة الأخيرة التي يعيشها مواطنه النجم محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وكان النجم المصري قد أشعل جدلاً واسعاً بتصريحات مثيرة، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»، مؤكداً أن هناك من لا يرغب في استمراره داخل النادي، ومشيراً إلى انقطاع علاقته بالمدرب آرني سلوت.

كما أوضح صلاح أنه سيودّع جماهير ليفربول في اللقاء القادم أمام برايتون، قبل الانضمام إلى بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025.

راجعوا تاريخكم مع صلاح

وقال السقا في فيديو نشره عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «مرحباً، اسمي أحمد السقا، أنا أحد نجوم الفن في الشرق الأوسط، وفخور بأنني من نفس بلد محمد صلاح، أريد تذكير جماهير ليفربول ومجلس الإدارة بما فعله محمد صلاح من أجل النادي».

وأضاف: «يرجى إجراء مراجعة سريعة لما قدمه صلاح لليفربول، وتخيلوا الفريق بدونه خلال آخر 8 سنوات، هل تعتقدون أنكم كنتم ستحصدون كل هذه الألقاب؟ لا أعتقد ذلك».

احترموا «الأسطورة»

وتابع السقا: «من فضلكم أعيدوا النظر، محمد صلاح أيقونة ليس فقط للمصريين أو العرب، بل للشعب البريطاني أيضاً حسب اعتقادي، أرجو إظهار بعض الاحترام للكابتن محمد، الأسطورة».

رسالة دعم مباشرة لصلاح

وفي رسالة أخرى وجّهها مباشرة للنجم المصري، قال السقا: «كابتن محمد صلاح، تحياتي وسلامي لك، فيه مثل مصري بيقول: «يا جبل ما يهزك ريح»، تذكّر كم بطولة جلبتها لليفربول، أنت فخر العرب فعلاً، ولا تجعل ثقتك في نفسك تهتز».

وختم: «اعتدنا منك أن تتجاوز الظهير، واللي يحصلني يكسرني.. ركّز يا محمد صلاح، نضع آمالاً كبيرة عليك في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم».