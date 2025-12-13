ميسي في الهند.. ماذا حدث في 20 دقيقة باستاد سالت ليك؟

بدأت جولة أسطورة كرة القدم مهاجم إنتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الهند، بطريقة فوضوية، اليوم (السبت)، إذ قام مشجعون غاضبون بتمزيق المقاعد ورميها نحو أرضية الملعب في ستاد سالت ليك بمدينة كولكاتا، وفقاً لتقارير وكالة الأنباء الهندية (ANI).

زيارة ميسي إلى الهند

زيارة ميسي إلى الهند جاءت ضمن جولة خاصة تشمل حضور حفلات موسيقية، وعيادات كرة قدم للشباب، وبطولة باديل، إضافة إلى إطلاق مبادرات خيرية في مدن كولكاتا، حيدر أباد، مومباي، ودلهي.

ملعب كرة القدم خلال زيارة ميسي إلى الهند.

20 دقيقة من الفوضى

وفقاً للتقارير الإعلامية الهندية، تجول بطل كأس العالم 2022 حول أرضية الملعب محيياً الجماهير، لكنه كان محاطاً بمجموعة كبيرة من الحراس والمسؤولين، ما دفع به إلى مغادرة المكان بعد 20 دقيقة فقط من وصوله.

وأظهرت مقاطع فيديو من وكالة «ANI» مشجعين يرمون المقاعد الممزقة وأجساماً أخرى نحو الملعب ومضمار الجري، فيما تجاوز بعضهم السياج المحيط بالأرضية لرمي المزيد من الأشياء.

سعر التذكرة لرؤية ميسي في الاستاد

وعبر أحد المشجعين في الملعب عن إحباطه لوكالة ANI قائلاً: «كان ميسي محاطاً فقط بالقادة والممثلين، فلماذا دعونا إذن؟ دفعنا تذكرة بـ12 ألف روبية (نحو 100 جنيه إسترليني)، ولم نتمكن حتى من رؤية وجهه بوضوح».

وتُظهر الحادثة مدى الشغف الكبير بالنجم الأرجنتيني في الهند، لكنه يسلط الضوء أيضاً على تحديات تنظيم مثل هذه الفعاليات أمام حشود جماهيرية هائلة.