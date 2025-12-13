أثارت أسعار تذاكر كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، موجة غضب واسعة بين المشجعين حول العالم، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل الأسعار المخصصة لفئة "الاتحادات الوطنية المشاركة". وقد وُصفت الأسعار بأنها "باهظة للغاية"، حتى بالنسبة لأكثر المشجعين ولاء لمنتخباتهم.

أسعار قياسية للتذاكر النهائية والباقة الكاملة

كشف الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تفاصيل أسعار التذاكر المخصصة لفئة اتحادات الأعضاء المشاركة، التي تتيح للمشجعين حضور جميع مباريات منتخبهم بأسعار ثابتة دون التأثر بتقلبات السوق. وأفادت التفاصيل أن أرخص تذكرة للمباراة النهائية، المقررة في 19 يوليوز، ستبلغ 4,185 دولاراً أمريكياً.

وأشارت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا إلى أن تكلفة حضور جميع مباريات البطولة ضمن هذه الفئة قد تصل إلى نحو 6,900 يورو (حوالى 8,098 دولاراً)، أي ما يعادل خمسة أضعاف تكلفة حضور نسخة قطر 2022. ووصفت الرابطة سياسات التسعير بأنها "خيانة جسيمة لتقاليد كأس العالم"، مؤكدة أن الأسعار الحالية تتجاهل الدور الأساسي الذي يلعبه المشجعون في خلق أجواء البطولة.

في إنجلترا، تجاوزت تكلفة أرخص باقة لمتابعة مباريات منتخب البلاد أكثر من 5,000 جنيه إسترليني (حوالى 6,664 دولاراً)، فيما يبلغ سعر أرخص تذكرة للمباراة النهائية أكثر من 3,000 جنيه إسترليني. واعتبرت رابطة مشجعي إنجلترا هذه الأسعار "مضحكة وغير معقولة".

احتجاجات جماهيرية ومطالبات بإعادة النظر

تسببت الأسعار الباهظة في استبعاد بعض المشجعين الأكثر ولاء من متابعة فرقهم على أرض الملعب، إذ يواجه هؤلاء معضلة دفع مبالغ مرتفعة أو الاكتفاء بمشاهدة المباريات من المنزل.

وأعلنت منظمة "مشجعو كرة القدم في أوروبا" (FSE) اندهاشها من الأسعار المفروضة على المشجعين المتفانين، ودعت الفيفا إلى وقف عملية بيع التذاكر حتى إعادة النظر في الأسعار وضمان احترام تقاليد وعالمية كأس العالم.

كما انضمت رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا وويلز (FSA) إلى المطالب بوقف بيع حصص المنتخبات الوطنية مؤقتا، لإجراء مشاورات مع الفيفا بشأن سياسة التسعير، معتبرة هيكل الأسعار الحالي "مُشيناً" ويهدد حرمان المشجعين العاديين من حضور البطولة.

نظام تسعير ديناميكي وتباين الأسعار

أعلن الفيفا اعتماد نظام تسعير ديناميكي للتذاكر، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إذ سيتم تسعير مباريات دور المجموعات حسب الطلب، مما يؤدي إلى تفاوت أسعار التذاكر بين مختلف الدول لمباريات المرحلة نفسها.

وتراوح أسعار مباريات دور المجموعات بين 60 و700 دولار أمريكي، في حين تبدأ أسعار ربع النهائي من 507 دولارات، ونصف النهائي من 686 دولاراً، أما المباراة النهائية فتراوح بين 4,185 و8,680 دولاراً أمريكياً. وأفادت معلومات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأن شراء تذاكر كل مباراة حتى النهائي سيكلف المشجعين أكثر من 7,000 دولار.

الطلب على التذاكر رغم الانتقادات

على الرغم من ردود الفعل الغاضبة، أعلن الفيفا تلقيه 5 ملايين طلب للحصول على تذاكر خلال أول 24 ساعة من المرحلة الثالثة لبيع التذاكر، مما يعكس الإقبال الكبير من جماهير أكثر من 200 دولة. ووفقاً للفيفا، يُتيح النظام الجديد للمشجعين طلب تذاكر لمباريات محددة لأول مرة بعد معرفة توزيع المنتخبات في دور المجموعات والمدن المستضيفة.

وكانت أبرز المباريات التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال المرحلة الأولى للقرعة العشوائية، مباريات كولومبيا ضد البرتغال، البرازيل ضد المغرب، المكسيك ضد كوريا الجنوبية، والإكوادور ضد ألمانيا، إضافة إلى اسكتلندا ضد البرازيل.

مراحل شراء التذاكر وطرق المشاركة

تستمر مرحلة القرعة العشوائية حتى 13 يناير المقبل، ويُتاح للمشجعين الذين لديهم معرف شخصي (FIFA ID) التسجيل والمشاركة بغض النظر عن مشاركتهم السابقة في المرحلتين الأولى والثانية. ويشمل النظام الجديد إمكانية اختيار المباريات والفئات وعدد التذاكر المطلوبة لكل مباراة، مع مراعاة القيود على عدد التذاكر لكل أسرة.

كما تتوفر باقات الضيافة الشاملة عبر الموقع الرسمي للفيفا، وتشمل تذاكر المباريات والنقل والإقامة والفنادق، إضافة إلى منصة إعادة البيع الرسمية التي ستفتح يوم 15 ديسمبر.

الفيفا يركز على الطلب العالمي دون التراجع

رغم الانتقادات، شدد الفيفا على أن الطلب العالمي على البطولة بلغ مستويات غير مسبوقة، ولم يظهر أي مؤشر على التراجع عن الأسعار الحالية. وأكدت المنظمة أن الفوز في القرعة يتيح شراء التذاكر تلقائياً، على أن يتم خصم قيمتها من بطاقات الدفع بحلول فبراير 2026.

وأكدت مجموعات المشجعين أن استمرار الأسعار الحالية سيؤثر على الأجواء الجماهيرية في البطولة، محذرة من أن أولئك الذين كرسوا سنوات لمتابعة فرقهم قد يغيبون لصالح من يملك القدرة المالية، مما قد ينعكس سلباً على تجربة البطولة الثقافية والرياضية.