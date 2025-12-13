ساهم النجم المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على برايتون بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم اليوم (السبت) على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

هدف مبكر.. وتبديل اضطراري

افتتح ليفربول التسجيل بعد 47 ثانية فقط عن طريق هوغو إيكيتيكي، بعد رأسية من جو غوميز، لتسقط الكرة أمام المهاجم الفرنسي الذي سددها في الشباك.

ودخل محمد صلاح، بديلاً في الدقيقة 26 بعد إصابة جو غوميز، وسط تصفيق حار وهتافات مدوية من جماهير ليفربول للنجم المصري الذي غاب عن المباراة الماضية بقرار تأديبي على خلفية تصريحاته النارية.

صلاح يصنع.. وإيكيتيكي يسجل

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 60، من ركلة ركنية نفذها داخل منطقة الجزاء قابلها إيكيتيكي بضربة رأسية.

ليلة الوداع

وودع صلاح جماهير ليفربول، قبل السفر إلى مصر للاستعداد رفقة منتخب بلاده لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير.

ولا يستبعد أن تكون مباراة برايتون هي الأخيرة للنجم المصري بقميص «الريدز» في ظل غموض مستقبله، بعد أن أطلق تصريحات نارية الأسبوع الماضي أكد خلالها أن هناك من لا يرغب في استمراره داخل النادي، مشيراً إلى انقطاع علاقته بالمدرب آرني سلوت.

ترتيب ليفربول وبرايتون

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد برايتون 23 نقطة في المركز التاسع.