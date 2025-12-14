انتزع فريق آرسنال فوزاً قاتلاً من ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت) على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

الدقائق الأخيرة تبتسم للمدفعجية

وانتظر آرسنال حتى الدقيقة 70 لافتتاح التسجيل، بعدما ارتدت ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا من أسفل العارضة واصطدمت بظهر حارس مرمى ولفرهامبتون سام جونستون، لتسكن الشباك بالخطأ.

ونجح ولفرهامبتون في إدراك التعادل عند الدقيقة 90 عبر ضربة رأس من تولو أروكوداري، غير أن فرحة الضيوف لم تدم طويلاً، بعدما سجل المدافع يرسون موسكيرا هدف الفوز لآرسنال بالخطأ في مرماه.

ترتيب الفريقين

بهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 36 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليغ، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يلتقي كريستال بالاس، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقطتين فقط في المركز العشرين والأخير بجدول الترتيب.