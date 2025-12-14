أثارت تقارير صحفية صدرت أمس (السبت) حالة من الجدل الواسع في الأوساط الرياضية، بعدما ألمحت إلى سيناريو صادم قد يغيّر ملامح بطولة كأس العالم 2026، والمتمثل في احتمال استبعاد منتخب الأرجنتين من المنافسات.

هذا الحديث، الذي يأتي قبل انطلاق الحدث العالمي المنتظر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فتح باب التساؤلات حول أسبابه وتداعياته، لا سيما أن المنتخب الأرجنتيني يُعد من أبرز المرشحين دائماً للمنافسة على اللقب، ويحظى بمتابعة جماهيرية هائلة حول العالم.

ووفقاً لصحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية فإن منتخب الأرجنتين مُهدد بالاستبعاد من كأس العالم من المجموعة العاشرة التي أوقعته القرعة فيها مع الجزائر والنمسا والأردن؛ بسبب شبهة فساد.

وأفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن القضية انكشفت يوم الثلاثاء الماضي عقب نحو 30 مداهمة استهدفت عدة أندية ومقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في إطار تحقيق واسع النطاق في شبهات «غسيل أموال».

وبينما يُتوقع المزيد من المداهمات في الأيام القادمة، يُشتبه في أن العديد من مسؤولي الاتحاد قد جمعوا ثروات طائلة، بدءاً من رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو «تشيكي» تابيا، ومساعده المقرب بابلو توفيجينو، ونائب أمين صندوق الاتحاد، لوتشيانو ناكيس.

هل يوقف الفيفا منتخب الأرجنتين

وأوضحت صحيفة «لا ناسيون» أنه يكمن الحل في المحاكم، فالسياسة لا تترك مجالاً كبيراً للمناورة، لهذا السبب، يقع على عاتق النظام القضائي تحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مذنبين أم أبرياء، وما إذا كانوا يستحقون الاحتفاظ بمناصبهم أم يجب فصلهم.

واختتمت أن الفيفا - الذي لا يُرحب بتدخل الحكومة في شؤون الاتحادات الوطنية - قد يستبعد منتخب ليونيل ميسي من كأس العالم القادمة.