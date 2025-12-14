تترقب الجماهير العربية والآسيوية قمة نصف نهائي كأس العرب بين المنتخب السعودي ونظيره الأردني، في مباراة يُتوقع أن تشهد الكثير من الإثارة والتنافس الكروي.

المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد.

ويعقد المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمراً صحفياً اليوم (الأحد) الساعة 1:20 مساء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات للحديث عن آخر استعدادات «الأخضر» لهذه المباراة الحاسمة، وكشف التشكيلة وخطة اللعب التي سيعتمدها ضد المنتخب الأردني.

ويأتي هذا اللقاء الإعلامي في ظل أجواء حماسية وتشويق كبيرين، بعد أن تمكن المنتخب السعودي من بلوغ نصف النهائي بفوزه المثير على فلسطين بنتيجة 2-1 في دور ربع النهائي، ليواجه «النشامى» في اختبار صعب لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.