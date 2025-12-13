يواجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي غدا (الأحد)، الساعة 2:45 ظهراً، على ملعب أكاديمية أسباير (1) في الدوحة، ضمن دور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً.



ويدخل المنتخبان لقاء دور الأربعة في البطولة الخليجية بعد أن تصدرت السعودية المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب القطري، فيما تأهلت الإمارات عقب احتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط عقب تفوق المنتخب العراقي (المتصدر) في المواجهة التي جمعتهما. ويطمح «الأخضر» السعودي في تجاوز الأبيض الإماراتي والتأهل للمباراة النهائية وحصد الكأس الخليجية.



ويلتقي المنتخبان العراقي والقطري في دور نصف النهائي غدا (الأحد)، الساعة 3:00 عصراً، على ملعب أكاديمية أسباير (2) في الدوحة، وتأهلت العراق عقب تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما تأهل المنتخب القطري بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ومن المتوقع أن تشهد المواجهة الإثارة والندية، ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز والوصول للمباراة الختامية في البطولة الخليجية.



