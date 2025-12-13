جرد منتخب الإمارات نظيره الجزائري من لقبه، ليكمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف نهائي بطولة كأس العرب بعد فوزه المستحق بركلات الترجيح بنتيجة (7-6) في المباراة التي جمعتهما على استاد «البيت» بمدينة الخور في ختام مباريات الدور ربع النهائي التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، إذ تقدم منتخب الجزائر عبر لاعبه عادل بولبينة في الدقيقة (46)، إلا أن منتخب الإمارات أدرك التعادل بواسطة برونو دي أوليفيرا في الدقيقة (64)، ويعد هذا أول انتصار رسمي للإمارات على الجزائر في ثاني مباراة رسمية تجمع المنتخبين بعد الأولى في بطولة كأس فلسطين عام 1973، التي انتهت لصالح الجزائر بنتيجة (2- 0)، كما يعد الفوز الثاني للإمارات على الجزائر في سابع مواجهة تجمع المنتخبين طوال تاريخهما، مقابل 3 انتصارات للجزائر، والتعادل في مواجهتين، ليضرب «الأبيض»



الإماراتي موعداً في الدور نصف النهائي الاثنين المقبل مع نظيره المغربي الذي تأهل بدوره إثر فوزه على نظيره السوري بنتيجة (1-0).