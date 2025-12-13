أعاد نادي أبها إلى الأذهان واحدة من أهم القصص التاريخية في منطقة عسير المعروفة بقصة «راعٍ فصل رأس النمر عن جسده»، حيث نشر نادي أبها عبر حسابه الرسمي على منصة X صورة لشخص يحمل رأس نمر، وذلك عقب فوز أبها على فريق العلا بنتيجة (2-0)، وتوسيع الفارق في صدارة دوري يلو للمحترفين.



وحظيت الصورة بتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما ساهم في إعادة انتشار القصة مجدداً بعد سنوات طويلة.



وتعود تفاصيل القصة إلى الأول من رمضان لعام 1395هـ، أي قبل نحو 52 عاماً، وقتها وقع صراع عنيف بين أحد مواطني مركز «مربة عسير» ونمر من نمور الغابة.



وفي التفاصيل التي رواها الباحث التاريخي عبدالله العمراني، في تصريح سابق لصحيفة «سبق»، أشار إلى وقوع الصراع بين المواطن سعيد محمد عسيري ونمر من فصيلة النمور العربية، التي كانت تتواجد في الجبال العالية في منطقة عسير، إذ حينما كان عسيري يرعى أغنامه فوجئ بنمر يفترس أغنامه فحاول إبعاد النمر بالعصاة التي كان يحملها معه لهش غنمه ثم بدأ برمي الحجارة عليه، ما تسبب في استثارة النمر الذي ترك الفريسة وانطلق لمهاجمة الراعي، فضرب الراعي بيمناه فألقاه على الأرض



وانقض عليه محاولاً افتراسه، وغرس أنيابه في صدغه، فأخرج الراعي سكيناً كانت معه وطعن النمر في بطنه، إلا أن ذلك تسبب في ازدياد جنون النمر وشراسته، فأخذ الراعي يطعن النمر عدة طعنات سريعة وكثيرة، وفي الوقت ذاته يستنجد بمن حوله لمساعدته بصوت مرتفع، لعل أحداً قريباً يهرع لمساعدته ويخلصه من أنياب النمر. وكان الراعي وهو يطلب المساعدة ينادي شقيقه أحمد محمد عسيري، الذي سارع لتخليص شقيقه من أنياب النمر الذي تمكن من النيل من صدعه ورأسه، حيث أمسك برأس النمر وفصله عن جسده، ثم فك أنيابه عن الأجزاء التي كان يحاول افتراسها من شقيقه، ثم أحضر سعيد وشقيقه أحمد عسيري رأس النمر إلى المستشفى ليؤكدا أنه سبب الإصابات.