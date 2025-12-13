يستضيف فريق ليفربول نظيره برايتون، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ». وتنطلق مباراة ليفربول وبرايتون في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «أنفيلد».

ليلة وداع «صلاح»

ومن المقرر أن يودّع النجم المصري محمد صلاح جماهير ليفربول قبل الانضمام إلى منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، حسبما صرّح اللاعب، ولا يُستبعد أن تكون مباراة اليوم هي الأخيرة له بقميص «الريدز» في ظل الجدل الكبير حول مستقبله.

وقال اللاعب المصري، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»، إن هناك من لا يرغب في استمراره داخل النادي، مشيراً إلى انقطاع علاقته بالمدرب آرني سلوت.

واستُبعد صلاح من مباراة إنتر ميلان الماضية في دوري أبطال أوروبا بقرار تأديبي على خلفية تصريحاته النارية، وقال سلوت أمس (الجمعة) إنه سيجتمع مع صلاح، وإن نتيجة الاجتماع ستحدد الكثير مما سيحدث في لقاء السبت.

ليفربول يستهدف نغمة الانتصارات

ويستهدف «الريدز» استعادة نغمة الانتصارات على حساب برايتون، وتحسين وضعه المتراجع في جدول ترتيب «البريميرليغ»، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطة، من سبعة انتصارات وتعادلين وست هزائم.

ويواجه المدرب الهولندي شبح الإقالة من منصبه في حال استمرار تراجع النتائج، مع تداول تقارير صحفية حول احتمالية عودة المدرب يورغن كلوب.

برايتون يتطلع لتضميد جراحه

في المقابل، يتطلع برايتون إلى مصالحة جماهيره بعد إهدار خمس نقاط من أصل ست في الجولتين الماضيتين، ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

ويأمل برايتون في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة المهمة في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الأولى.