يعاني بعض الأشخاص من انخفاض ضغط الدم، وهي حالة تتطلب الحفاظ على مستواه الطبيعي ليس فقط تناول الأدوية، بل أيضا الالتزام بنظام غذائي مناسب. ويشير الخبراء إلى 5 أطعمة يمكن أن تساعد في رفع ضغط الدم بشكل طبيعي، وتشمل:

الأطعمة المالحة

يساهم الملح في زيادة حجم الدم داخل الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم. وتشمل الأطعمة المالحة السريعة التأثير: السمك المملح، الجبن، الزيتون، والمخللات. ويفضّل تناول كمية قليلة منها كوجبة خفيفة، مع تجنّب الإفراط للحفاظ على صحة الكلى وعدم زيادة معدل الصوديوم في الجسم.

القهوة والشاي المركز

يحفّز الكافيين القلب ويضيّق الأوعية الدموية نسبياً، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم. كما يحتوي الشاي الأسود والأخضر المركز على نسب متفاوتة من الكافيين. ويمكن تناول كوب من القهوة أو الشاي المركز في الصباح أو بعد الظهر، مع ضرورة الحذر لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة (بنسبة 70% كاكاو أو أكثر) على الثيوبرومين والكافيين، وهما مادتان قد تساعدان على تحفيز القلب والأوعية الدموية بلطف. ويكفي تناول 20–30 غراما يوميا. أما شوكولاتة الحليب فهي أقل فائدة بسبب احتوائها على نسبة أعلى من السكر.

المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور، مثل الجوز واللوز وبذور السمسم، مصادر غنية بالعناصر المعدنية كالمغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يساعد في دعم وظائف الأوعية الدموية. وتكون المكسرات المملحة أكثر تأثيرا في رفع الضغط. وينصح بتناول حفنة من المكسرات أو البذور كوجبة خفيفة، أو إضافتها إلى السلطات والعصائر.

اللحوم ومنتجاتها

يمكن للحوم ومنتجاتها الغنية بالدهون والبروتين — مثل النقانق وبعض اللحوم المعالجة — أن تساهم في رفع الضغط بفضل تأثيرها على احتباس السوائل ووظائف الأوعية الدموية. ويُفضَّل تناول كميات معتدلة منها مع الخضراوات لتحسين الهضم وتقليل ثقل الوجبة.

نصائح إضافية من الخبراء

الإكثار من شرب الماء ضروري، لأن نقص السوائل قد يساهم في خفض ضغط الدم. وتناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية يساعد على استقرار مستوى الضغط، خاصة عند طول الفواصل الزمنية بينها. كما ينصح الخبراء بتجنّب بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، مثل: الثوم، والبنجر، والأسماك الدهنية.