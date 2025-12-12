أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكماً يقضي بسجن قطب العملات المشفرة المؤسس دو كوون ١٥ عاما، بعد تورطه في واحدة من أخطر قضايا تضليل المستثمرين التي أدت إلى خسارة مليارات الدولارات عقب انهيار منظومة شركته خلال عام ٢٠٢٢.

وجاء الحكم في مدينة نيويورك، بعدما اعترف المؤسس كوون خلال أغسطس الماضي بارتكاب عمليات احتيال واسعة مرتبطة بانهيار العملة الرقمية الخاصة بشركة «تيرافورم لابس»، والتي كانت قد بلغت قيمتها ٤٠ مليار دولار قبل تبخّرها من السوق.

وكانت الشركة قد قدمت عملتها «تيرا يو إس دي» بوصفها «عملة مستقرة موثوقة»، وهو تصنيف يفترض أن يضمن ارتباطها بأصول ثابتة تحميها من التقلبات، إلا أن الواقع كان أبعد من ذلك بكثير، إذ يؤكد المدّعون أن المشروع كان مجرد وهم ضخم، انهار بشكل مفاجئ وجرّ خلفه خسائر متتابعة ضربت سوق العملات المشفرة حول العالم.

كما سبق للمؤسس كوون أن وافق على مصادرة أكثر من ١٩ مليون دولار من العائدات غير المشروعة، ضمن اتفاق للإقرار بالذنب، في محاولة لتخفيف تبعات القضية التي تعد واحدة من أكبر الانهيارات في تاريخ العملات الرقمية.