استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع اليوم، مدعومة بتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام القادم بعدما خالف البنك المركزي الأمريكي رهانات التشديد النقدي في السوق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % ليصل إلى 4275.44 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:36 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8 % بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر أمس الخميس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % لتسجل 4306.20 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 63.84 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % ليبلغ 1698.45 دولارًا، بينما صعد البلاديوم 1.9 % ليسجل 1512.0 دولارًا.