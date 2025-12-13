رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعناً جديداً من النجم الفرنسي كيليان مبابي ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، لتتواصل بذلك المعركة القانونية بين اللاعب وريال مدريد من جهة، والنادي الباريسي من جهة أخرى. القضية، التي تتعلق بمستحقات مالية ضخمة تصل إلى مئات الملايين من اليورو، سلطت الضوء على النزاعات القانونية المعقدة التي قد تنشأ عند انتقال لاعبين كبار بين الأندية الكبرى في أوروبا، وسط اتهامات متبادلة حول الالتزامات المالية والتعويضات القانونية.

القضية والمطالبات

مبابي يطالب بما يزيد على 260 مليون يورو تشمل مستحقات عقدية وتعويضات مختلفة، بينما يرفض باريس سان جيرمان دفع هذه المبالغ، ويطالب بتعويض 60 مليون يورو إضافة إلى 180 مليون يورو استناداً إلى «خسارة الفرصة».

قرار محكمة الاستئناف

المحكمة رفضت استئناف مبابي على قرار سابق وأمرت اللاعب بتغطية التكاليف القانونية ودفع 3000 يورو للنادي لإساءة استخدام الإجراءات القانونية.

مواقف الأطراف

محامي باريس سان جيرمان وصف القضية بأنها مسألة «حسن نية والتزام بالقيم»، بينما يسعى مبابي للحصول على حماية قانونية أكبر وتحويل عقوده من مؤقتة إلى دائمة لتعزيز موقفه في المطالبة بتعويضات إضافية.