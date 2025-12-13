تحولت فرحة زفاف في بلدة عابدين بريف درعا الغربي إلى مأساة مساء الجمعة، بعد انفجار أسفر عن إصابة 33 شخصاً، بينهم أطفال. وأكدت مديرية الصحة في درعا نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة لتلقي الإسعافات، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وظروفها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير صحة درعا زياد المحاميد قوله إن من بين المصابين أطفالاً، حيث وصلت إلى مشفى درعا الوطني 19 إصابة، وإلى مشفى طفس الوطني 6 إصابات، وإلى المركز الصحي في بلدة الشجرة 8 إصابات.

وأكد المحاميد أن مديرية صحة درعا تتابع جميع الحالات، وتعمل على تقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتأمين كل متطلبات الاستجابة الطبية العاجلة.