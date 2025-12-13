في خطوة قد تُعيد رسم معايير السلامة في عدد من أبرز الصناعات العالمية، كشف باحثون في جامعة فولغوغراد التقنية الروسية ابتكار مادة مركبة جديدة تتمتع بمقاومة عالية للاشتعال، على نحو يتجاوز قدرات المواد التقليدية. هذا التطوّر، الذي قد يغيّر قواعد اللعبة في مجالات الطيران والبناء والسيارات والإلكترونيات، يَعِد بخفض قابلية الاحتراق بمقدار يصل إلى 5 أضعاف، كل ذلك مع الحفاظ على الخصائص الميكانيكية الأساسية للمادة. ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى إضافة كيميائية مبتكرة تجمع بين 3 عناصر تعمل بتآزر واضح لإخماد اللهب، في محاولة ناجحة لتجاوز العيوب الجوهرية التي تعاني منها المواد المعتمدة على بوليمرات الإيبوكسي.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه التركيبة تعتمد على أملاح النحاس والأمونيوم المذابة في حمض الفوسفور، بحيث يثبط النحاس اللهب عبر آلية تحفيزية، ويكوّن الفوسفور طبقة كربونية واقية تمنع انتشار النار، فيما يطلق النيتروجين غازات غير قابلة للاشتعال تحدّ من الاشتعال.

وبحسب الدكتور سيرغي بوريسوف، فإن المادة لا تعمل فقط كحشو ميكانيكي، بل تتفاعل كيميائياً مع الراتنج لتشكيل بنية بلورية جديدة داخل المركب، ما يزيد من فعاليتها حتى عند إضافتها بنسبة منخفضة تصل إلى 8%.

كما أشار الفريق إلى أن الابتكار يسهم في تحسين لزوجة الراتنج، ما يسهّل عملية تصنيعه ومعالجته، بعكس العديد من المواد المضافة التقليدية التي تحد من تدفق الراتنج.