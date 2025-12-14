حسم ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حقيقة الشائعات المتداولة حول اعتزالها الفن، مؤكداً أنها بصحة جيدة وتواصل نشاطها الفني بشكل طبيعي.

أغانٍ جديدة وشائعات منع رؤية ابنتيها

وأوضح قنطوش في تصريحات تلفزيونية أن شيرين تستعد حاليّاً لطرح أغانٍ جديدة وتحضّر لمفاجآت مميزة، وتعيش في منزلها بمصر مع ابنتيها دون وجود أي مشكلات تتعلق بحقوق الزيارة بين الأب والأم.

نفي الأزمات المالية والاعتزال

ونفى محامي شيرين شائعات الإفلاس، مؤكداً أن وضعها المادي مستقر وتمتلك أصولاً وحسابات منظمة، مشدداً على استمرارها في مسيرتها الفنية وعدم وجود نية للاعتزال.

رسالة عتاب للمنتقدين

كما وجّه قنطوش رسالة عتاب للمنتقدين، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات غير صادرة عنها أو عن مصادر مقربة منها، مضيفاً: «أي شخص يمر بأزمة يحتاج وقتاً للتعافي».