وزعت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، مكافأت بقيمة 197 مليون دولار على فريق جولتها Eras.

وظهرت سويفت في مشهد من سلسلتها الوثائقية الجديدة «The End of an Era»، وهي توزع رسائل مكتوبة بخط يدها على كل فرد من فريقها بينما كانوا مجتمعين حولها.

حماس وشغف

وقالت في فيديو نُشرته على صفحاتها الإلكترونية: «هذه المرحلة من الجولة كانت أصعب من أي شيء قدمته على المسرح من قبل، وقد تعاملتم معها بحماس وشغف كبيرين، وبصبر وروح معنوية عالية»، مؤكدة تحقيق الجولة نجاحاً باهراً بفضل جهود الجميع.

فيما غلبت الدموع أفراد الطاقم تأثراً بهذه اللفتة الرقيقة.

وفي فيديو آخر، أكدت المغنية أنه «كلما زادت إيرادات الجولة، زادت مكافآتهم. هؤلاء الأشخاص يعملون بجد كبير، وهم الأفضل في مجالهم».

يشار إلى أنه رغم حذف المبلغ المذكور من المسلسل الوثائقي، إلا أن موقع Page Six أفاد بأن أحد أفراد الطاقم على الأقل حصل على مكافأة قدرها 100 ألف دولار في يناير.

وعلى مدار العامين الماضيين، منحت سويفت مكافآت ضخمة بلغت 197 مليون دولار لطاقم Eras، بمن فيهم الراقصون، ومصممو الرقصات، وأخصائيو العلاج الطبيعي، وفنانو تصفيف الشعر والمكياج، ومنسقو الأزياء، وأعضاء الفرقة الموسيقية، وفنيو الآلات الموسيقية والصوت والإضاءة والألعاب النارية، وفنيو التركيب، والنجارون، وأعضاء فريق الفيديو، وموظفو الإنتاج ومساعدوهم، وسائقو الشاحنات، ومتعهدو الطعام، وموظفو المبيعات، وأفراد الأمن.