فُجعت أسرة الفنان المصري عادل إمام، بوفاة شقيقته إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

غياب التفاصيل الرسمية

ولم تعلن الأسرة حتى الآن أي تفاصيل تتعلق بسبب الوفاة، أو موعد ومكان تشييع الجثمان وتلقّي العزاء، وسط حالة من الحزن خيمت على محبي وأسرة الراحلين.

نعي فني مؤثر

وحرص الفنان تامر عبدالمنعم على نعي الفقيدة عبر حسابه على «فيسبوك»، مقدماً التعازي للزعيم عادل إمام وشقيقه المنتج عصام إمام، وأسرة إمام، إلى جانب الفنان عمر متولي، وأسرة مصطفى متولي، معبراً عن خالص مواساته لهم في هذا المصاب الأليم.

«الزعيم» والاعتزال

وكانت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس قد أعلنت في تصريحات تلفزيونية سابقة اعتزال «الزعيم» عادل إمام الفن رسمياً، مؤكدًة عدم ظهوره مجدداً في أي أعمال فنية.

آخر أعمال «الزعيم»

يُعد مسلسل «فلانتينو»، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، آخر الأعمال الدرامية التي قدمها عادل إمام، وشارك في بطولته حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.