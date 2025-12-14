طرحت منصة «weebook» تذاكر مسرحية «عرس مطنطن» المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض.

والمسرحية من بطولة كل من: قصي خولي، نور علي، وفاء موصللي، نادين تحسين بيك، وسام رضا، محمد خير الجراح، هافال حمدي، جمال العلي، سوسن ميخائيل، روبين عيسى، وغيرهم من نجوم الدراما السورية.

جرعة كوميديا

وشارك قصي عبر حسابه الخاص على إنستغرام منشوراً تضمن صورة شخصيته في مسرحية «عرس مطنطن»، معلناً طرح التذاكر عبر تطبيق weebook.

وكتب معلقاً على الإعلان: «سعيد جداً لإعلامكم بأن التذاكر أصبحت متوفرة الآن! انتظرونا بجرعة كبيرة من الضحك والكوميديا مع مسرحية عرس مطنطن ضمن فعاليات موسم الرياض».

وتابع: «نلتقيكم على خشبة مسرح محمد العلي من 19 إلى 25 ديسمبر في عرض مليان طاقة وضحك ومواقف وشخصيات كوميدية! نص: سيف رضا حامد.. إخراج: عروة العربي.. يمكنكم حجز التذاكر الآن عبر تطبيق weebook».