أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، أمس (الأربعاء)، تجديد عقد مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز لمدة موسم واحد.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن سواريز وقّع عقداً جديداً يمتد حتى موسم 2026، عقب اختتام موسم 2025 التاريخي للفريق.

دور حاسم في إنجازات إنتر ميامي

وفي موسمه الثاني مع النادي الأمريكي، لعب سواريز دوراً بارزاً في تتويج إنتر ميامي بلقبيه الثالث والرابع، بعد الفوز ببطولة المؤتمر الشرقي وكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

كما أسهم في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، إلى جانب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف 2025.

أرقام مميزة في 2025

وشارك سواريز في 50 مباراة بجميع المسابقات خلال 2025، سجل خلالها 17 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 34 هدفاً.