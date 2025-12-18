أظهرت دراسة سويدية حديثة نشرت في مجلة Nature Communications أن النظام الغذائي «النوردي» الصحي، الغني بالأسماك والخضروات والتوت والحبوب الكاملة والبقوليات، يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من الآثار الضارة لمرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكبد الدهني غير الكحولي، المعروف طبياً باسم مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل الأيض (MASLD).

ويختلف مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل الأيض عن مشاكل الكبد الناتجة عن الإفراط في شرب الكحول، حيث يحدث بسبب تراكم الدهون الزائدة داخل الكبد، وهو في انتشار متزايد في بريطانيا ودول أخرى، وقد يصيب حتى 40% من السكان دون أعراض واضحة.

تفاصيل الدراسة

وتابع باحثون من جامعة أوبسالا السويدية، بقيادة البروفيسور أولف ريسيروس، أكثر من 150 شخصاً مصابين بالسكري من النوع الثاني أو ما قبل السكري، وقسموهم إلى ثلاث مجموعات؛ الأولى اتبعت نظاماً نباتياً منخفض الكربوهيدرات غنياً بالدهون المتعددة غير المشبعة، والثانية نظاماً نوردياً صحياً، والثالثة استمرت على نظامها الغذائي المعتاد مع الحد من المشروبات المحلاة والحلويات.

وبعد عام كامل دون تقييد السعرات الحرارية، أظهر النظام النوردي تفوقاً في تحسين السيطرة على مستويات السكر في الدم طويل الأمد، وفقدان الوزن، وتقليل الالتهابات، وخفض الكوليسترول الضار، وتحسين إنزيمات الكبد.

كما أدى إلى انخفاض دهون الكبد بنسبة تزيد على 20% لدى مرضى السكري، ودخول أكثر من نصف المصابين بـMASLD في مرحلة الشفاء (الريميشن).

وقال البروفيسور ريسيروس: «أعطى النظام النوردي الصحي أفضل النتائج لدى المشاركين المصابين بالسكري، مع تحسن ملحوظ في السيطرة على الغلوكوز وتقليل دهون الكبد، ما يجعله مهماً بالقدر نفسه لمرضى الكبد الدهني غير الكحولي».

وأضاف الدكتور مايكل فريدن، الباحث الرئيسي: «رغم السماح للمشاركين بتناول ما يشاؤون من الأطعمة الموصى بها، إلا أنهم فقدوا الوزن، وهذا يجعل النظام سهل الالتزام به طويل الأمد مقارنة بأنظمة تقيد السعرات».

ويُعزى التأثير الإيجابي جزئياً إلى ارتفاع استهلاك الشوفان والخبز الكامل والحد من الزبدة، مع فوائد إضافية في خفض الالتهابات، فيما وصف الخبراء النتائج بـ«المهمة»، مشيرين إلى أن النظام النوردي يمكن أن يكون أداة فعالة لإدارة هذه الأمراض المزمنة.

وفي بريطانيا، يعاني 4.6 مليون شخص من السكري المشخص (90% من النوع الثاني)، مع 1.3 مليون حالة غير مشخصة، بينما قد يصيب مرضى الكبد الدهني المرتبط بخلل الأيض واحداً من كل خمسة أشخاص، و80% منهم دون تشخيص.