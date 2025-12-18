أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري للمرة السابعة.

وأوضح الموقع الرسمي للفيفا، أن قرار إيقاف القيد يمتد لثلاث فترات تسجيل، دون الكشف عن هوية الطرف صاحب الشكوى محل النزاع، في حين أشارت تقارير صحفية إلى أن القرار جاء بسبب عدم سداد القسط الأول من صفقة اللاعب الأنغولي شيكوبانزا لصالح نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

شروط رفع العقوبة

ويشترط «فيفا» التوصل إلى تسوية مالية مع الأطراف المتضررة، سواء عبر السداد الفوري للمستحقات أو الاتفاق على جدولتها، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل رسمي.

الزمالك يغرق في الديون

ويعاني نادي الزمالك أزمة مالية حادة، تفاقمت عقب قرار وزارة الإسكان المصرية سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، المخصصة لإنشاء فرع جديد، بدعوى «عدم الجدية في التنفيذ».

وكان نائب رئيس نادي الزمالك، هشام النصر، قد صرّح الشهر الماضي بأن إجمالي ديون القلعة البيضاء بلغ نحو 2.5 مليار جنيه.