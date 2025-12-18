أعلنت شركة center3 الرائدة في مجال حلول البنية التحتية الرقمية والتابعة لمجموعة stc، وشركة هيوماين، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة، عن إطلاق مشروع مشترك إستراتيجي لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في المملكة.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تطوير وتشغيل بنية تحتية متقدمة بسعة تشغيلية عالية تصل إلى 1 غيغاواط من الأحمال المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات بطاقة استيعابية تبدأ من 250 ميغاواط. ويجمع المشروع بين خبرات center3الواسعة في تشغيل مراكز البيانات وتعزيز قدرات الربط الإقليمي، وبين التوجهات الإستراتيجية لشركة هيوماين في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة، بما يمهّد لإنشاء بنية تحتية عالية السعة بزمن استجابة منخفض، تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: «يؤكد هذا المشروع المشترك على التزامنا الراسخ بتمكين المستقبل الرقمي في المنطقة. ومن خلال توحيد قدرات هيوماين الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخبرات center3 في مجال تشغيل مراكز البيانات المتقدمة، نسعى لترسيخ أسس بنية تحتية متطورة في المنطقة قادرة على استضافة الأحمال العالية المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات».

ومن جانبه، قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين: «يتطلب الذكاء الاصطناعي خدمات حوسبة مرنة وفعالة. ومن خلال هذا المشروع المشترك، ستعمل هيوماين على تصميم بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب الأحمال العالية المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات، ومواكبة الاحتياجات المستقبلية».

وقال فهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة center3: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، حيث سنعمل على توظيف شبكتنا الواسعة من مراكز البيانات، والمنصات المتصلة، وخبراتنا التشغيلية المتميزة، من أجل توفير بنية تحتية موثوقة ومتطورة تضمن استمرارية وكفاءة عمليات حوسبة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويشكل هذا المشروع المشترك خطوة مهمة في توسيع البنية التحتية بما يدعم متطلبات المنطقة في هذا المجال».

الجدير بالذكر أن هذا التحالف الإستراتيجي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توطين الأصول الرقمية، ودعم تطوير منظومة سيادية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء منصة متكاملة لتطوير ونشر النماذج اللغوية الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية.

يذكر أن مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

وتعد center3 أحد أبرز مزودي مراكز البيانات في المنطقة، حيث تقدم بنية تحتية رقمية وحلول ربط عالمية المستوى لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. تمتلك center3 شبكة واسعة من مراكز البيانات المتطورة والمحايدة للمشغلين (carrier-neutral) وأنظمة الكابلات البحرية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رقمي إقليمي للخدمات السحابية والمحتوى والتطبيقات الرقمية. ومن خلال الربط الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، تمكّن center3 من توفير اتصال عالمي سلس ودعم تحول المنطقة إلى مركز رئيسي للبنية التحتية الرقمية والابتكار.

كما يذكر أن هيوماين هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة عبر أربعة مجالات أساسية - مراكز بيانات الجيل التالي، وبنية تحتية ومنصات سحابية فائقة الأداء، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك أحد أكثر نماذج اللغة الكبيرة متعددة الوسائط العربية تطوراً في العالم والذي تم تطويره في العالم العربي، وحلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين رؤى القطاعات العميقة والتنفيذ الواقعي. يخدم نموذج هيومين المتكامل منظمات القطاعين العام والخاص، ويطلق العنان لقيمة مضاعفة عبر جميع الصناعات، ويدفع عجلة التحول ويعزز القدرات من خلال التآزر بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، مع محفظة متنامية من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالقطاعات ومهمة أساسية تتمثل في قيادة الملكية الفكرية وتفوق المواهب على مستوى العالم، تم تصميم هيومين لتحقيق القدرة التنافسية العالمية والتميز الوطني.