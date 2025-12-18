أعلن المركز الوطني للأرصاد سلسلة من الإنذارات الجوية الصادرة عن مناطق مختلفة في المملكة، من رياح نشطة وأتربة مثارة، إلى أمطار غزيرة وجريان سيول، يُحذّر خبراء المركز السكان من تأثيرات قد تصل إلى شبه انعدام الرؤية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

تفاصيل الإنذارات

منطقة تبوك (الإنذار الأصفر):

المحافظات: البدع، وحقل، وضباء (نيوم شرما) والمناطق الساحلية.

الحالة: رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40-49 كم/ساعة، مع تدني مدى الرؤية الأفقية.

المدة: من الساعة 2:00 صباحا حتى 5:00 مساء اليوم (الخميس).

منطقة القصيم (الإنذار الأصفر):

المحافظات: الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء.

الحالة: أمطار خفيفة مع رياح نشطة، وصواعق رعدية وضباب يرافقها تدني مدى الرؤية.

المدة: من الساعة 10:00 مساء الأربعاء حتى 5:00 مساء اليوم (الخميس).

منطقة نجران (الإنذار البرتقالي):

المحافظة: شرورة.

الحالة: أتربة مثارة مع رياح نشطة، وشبه انعدام الرؤية (1-3 كيلومتر).

المدة: من الساعة 5:00 مساء حتى 11:00 مساء اليوم (الخميس).

منطقة الرياض (الإنذار البرتقالي):

المحافظات: الأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات.

الحالة: أتربة مثارة ورياح شديدة السرعة، وأمطار متوسطة، وتساقط البرد، وصواعق جويّة، وجريان السيول مع شبه انعدام مدى الرؤية.

المدة: تنتهي بين الساعة 5:00 مساء و11:00 مساء اليوم (الخميس) حسب المحافظة.

المنطقة الشرقية (الإنذار الأحمر):

المحافظات: الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، وحفر الباطن، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

الحالة: أمطار غزيرة، ورياح شديدة، وتساقط البرد، وصواعق، وانعدام شبه كامل في الرؤية الأفقية.

المدة: حتى الساعة 6:00 مساء اليوم (الخميس) في الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وحتى الساعة 4:00 مساء في حفر الباطن.

نصائح مهمة للسلامة

تجنّب السفر على الطرق المفتوحة قدر الإمكان.

الالتزام بسرعة منخفضة عند القيادة مع الرؤية المحدودة.

تغطية العينين والأنف والفم أثناء العواصف الترابية.

الابتعاد عن مجاري السيول والأودية خلال الأمطار الغزيرة.

متابعة تحديثات المركز الوطني للأرصاد على مدار اليوم.

ويؤكد خبراء الأرصاد أن هذه التحذيرات جادة، وأن اليقظة مهمة لتفادي الحوادث، خصوصًا مع تقلب الطقس السريع الذي يضرب مناطق المملكة. وإن البقاء على اطلاع ومراعاة إجراءات السلامة قد ينقذ الأرواح ويقلل الأضرار.