هطلت اليوم (الخميس)، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات بقيق، والخبر، والقطيف، ورأس تنورة، ولا تزال الأمطار مستمرة، والسماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

وفي هذا السياق، أعلن المركز الوطني للأرصاد إطلاق سلسلة من الإنذارات الجوية التي تشمل عدداً من مناطق المملكة، في ظل حالة من التقلبات الجوية المتسارعة، تراوح بين رياح نشطة وأتربة مثارة، وأمطار غزيرة مصحوبة بجريان سيول، وسط تحذيرات من شبه انعدام في الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد إنذاراً من الدرجة الحمراء، يشمل محافظات الخفجي، النعيرية، قرية العليا، وحفر الباطن، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، إذ تتأثر بأمطار غزيرة، ورياح شديدة السرعة، وتساقط للبرد، مع نشاط للصواعق الرعدية، ما يؤدي إلى تدنٍ حاد في مستوى الرؤية.

وبيّن أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة السادسة مساء اليوم (الخميس)، على محافظات الخفجي والنعيرية وقرية العليا، فيما تستمر حتى الرابعة مساء على محافظة حفر الباطن

من جهته، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الوقائية، نظراً للحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية، مؤكداً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب مجاري السيول والأودية، والحد من التنقل غير الضروري خلال التقلبات الجوية.