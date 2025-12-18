زار الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة بدولة قطر النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، معرض الاتحاد العربي المقام في مدينة الدوحة.



واطلع الشيخ حمد بن خليفة على محتوى المعرض في حضور الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم والأمين المساعد الأستاذ مبارك الضفيان، مبدياً سعادته بما حواه المعرض من إرث تاريخي للاتحاد العربي ولمسابقاته المختلفة، ومشيداً بالمعرض التاريخي وبجهود الأمانة العامة للاتحاد العربي.



وفي جانب آخر، وقّع الاتحاد العربي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ظهر اليوم (الخميس) بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية تعاون مشترك بحضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي والأمين العام لاتحاد غرب آسيا الأستاذ خليل السالم.



وتهدف الاتفاقية إلى إقامة بطولات مشتركة بين الاتحادين في مختلف المسابقات وتطوير كرة القدم العربية في قارتي آسيا وأفريقيا، وتمكين اللاعبين العرب من اكتساب الخبرات ومنحهم الفرصة للمزيد من الاحتكاك الفني.



كما تهدف الاتفاقية إلى إقامة دورات وورش عمل مشتركة في مختلف الجوانب الإدارية والفنية والطبية ومجال التحكيم، بما يسهم في تطوير كافة القطاعات المرتبطة بكرة القدم العربية.