أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم أن استاد لوسيل الأيقوني سيستضيف كأس فيناليسيما في 27 مارس القادم، في المواجهة التي تجمع بطلي القارتين الأوروبية والجنوب أمريكية، حيث يلتقي منتخب إسبانيا، المتوج بلقب بطولة أمم أوروبا 2024، مع منتخب الأرجنتين، بطل بطولة كوبا أمريكا 2024.



وتحمل هذه المباراة رمزية خاصة لمنتخب الأرجنتين، حيث يعود إلى الصرح الرياضي الذي حاز فيه على لقب كأس العالم FIFA قطر 2022، بعد مواجهة حاسمة أمام المنتخب الفرنسي.



بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المحلية المنظمة: «نفخر باستضافة هذه اللقاء الذي يجمع بين بطلين مرموقين. نمتلك سجلاً حافلاً في تنظيم واستضافة أحداث رياضية عالمية المستوى، وتوفير تجربة استثنائية للجماهير والمشجعين ووسائل الإعلام، وتعتبر استضافة كأس فيناليسيما 2026 دليلاً إضافياً على الثقة الكبيرة التي يوليها شركاؤنا في قدراتنا والمكانة الرائدة لدولة قطر كعاصمة للرياضة على مستوى المنطقة والعالم».



وتأتي استضافة مباراة فيناليسيما 2026 في أعقاب موسم كروي قياسي شهدته البلاد في نهاية عام 2025، والذي أكد مجدداً القدرات التنظيمية الاستثنائية لدولة قطر وثقة مجتمع كرة القدم الدولي في قدرتها على استضافة بطولات عالمية المستوى.



وتشمل سلسلة الأحداث الكروية في نهاية العام 2025، استضافة قطر لأول نسخة من كأس العالم تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخباً، والتي شهدت إقامة 104 مباريات في منطقة واحدة. كما استضافت قطر كأس الخليج العربي تحت 17 عامًا قطر 2025، والتي أسدل الستار عليها بتتويج المنتخب السعودي باللقب. وتستضيف البلاد حالياً كأس الخليج تحت 23 عاماً قطر 2025، والتي اختتمت في 16 ديسمبر الجاري، كذلك تحتضن الدولة المباريات الثلاث الأخيرة في كأس القارات للأندية، خلال أيام الراحة من كأس العرب المنعقدة حالياً والتي يسدل الستار عليها في 18 ديسمبر الجاري.



وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين،:«تجسد هذه المباراة وحدة قارتين كرويتين، وتبرز الامتداد العالمي للعبة في لقاء مرموق بكل المقاييس. نتطلع إلى أمسية فريدة مع أداء رفيع واحتفالية كروية على منصة دولية».



من جانبه، أضاف أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول): «هذا اللقاء المرتقب يتجاوز مجرد منافسة رياضية؛ فهو رمز للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية، وفرصة للجماهير للاستمتاع بحدث رياضي تاريخي».



وبفضل البنية التحتية العالمية، والمنشآت الرياضية الاستثنائية، والمكانة الرائدة كمركز لاستضافة كبرى البطولات، تعتبر دولة قطر وجهة مثالية لاحتضان فيناليسيما 2026، مع إتاحة توقيت بث مناسب للجماهير في مختلف أنحاء العالم.



سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عن مباراة فيناليسيما 2026 والتذاكر خلال الأسابيع القادمة.