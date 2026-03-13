أوضح المحاضر الآسيوي الدكتور يحيى جابر في حديثه لـ«عكاظ»، حول ما يحدث لمدرب الهلال من تعثرات، أن الإيطالي إنزاغي وقع في مشكلة كبيرة مع الهلال أجبرته على اللعب بأسلوب تكتيكي قريب من المدرسة الإيطالية الحديثة، وغالباً ما يستخدم خطة 4-2-3-1 أو 3-5-2، التي تتحول دفاعياً إلى خط دفاع متقدم مع ضغط جماعي على المنافس في وسط الملعب، حيث تعتبر فكرة المدرب الأساسية هي تقليل المساحات بين الخطوط، بحيث يشارك لاعبو الوسط والهجوم في الدفاع، ثم التحول السريع إلى الهجوم عبر الأجنحة أو التمريرات العمودية، كما يعتمد على الاستحواذ الطويل على الكرة لمنع المنافس من بناء الهجمات بسهولة. وأضاف: يبدو أن سبب اعتماده على هذه الطريقة يأتي على شقين، حيث الأول هو تأكيده على الطريقة الدفاعية الإيطالية كمدرسة تدريبية حصينة تؤمن الدفاع ثم الهجوم، بينما الشق الثاني هو صراع النجوم داخل الفريق الذي يقع في مشكلة التنافسات الحساسة بينهم وعدم عودة اللاعبين للدفاع بالشكل العاجل والسريع، وهذا ما يجعله يتمسك إلى حد ما بخططه الدفاعية كطريقة لعب أساسية.



إنزاغي ليس مدرباً سهلاً



وقال جابر: المدرب إنزاغي ليس مدرباً سهلاً أو كما يذكر البعض بأنه غير مناسب للهلال، بل هو مدرب محنك، وذو قدرات فنية عالية، ولكن يبقى على اللاعبين جزء من المهمة في التعاون وتطبيق ما يريده، وترك الصراعات الجانبية والنفسية والتركيز على تنفيذ الأهداف الفنية، كما أنه يقع على عاتق الجهاز الإداري جزء من الإيمان بالمدرب والجهاز الفني، وتطبيق السياسة العامة للجهاز الفني، ورأب أي صدع، بتلاحم وتكاتف ومهنية لخدمة الجهاز الفني واللاعبين والنادي عموماً.



إدارتهم صعبة



قال جابر: جلب اللاعبين المحترفين سهل، ولكن إدارتهم الاحترافية صعبة، وتحتاج لفريق قوي ومهني وذي موثوقية عالية.