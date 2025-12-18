دعت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المسوقة لجائزة السعودية الكبرى Formula1 stc لعام 2026، المشجعين إلى حجز مقاعدهم مبكرًا والاستفادة من الخصم المبكر على التذاكر والذي سينتهي في 10 يناير القادم.



وتتوفر تذاكر المدرجات للأيام الثلاثة بخصم 10%، أما عروض تذاكر الضيافة المميزة للأيام الثلاثة فتتوفر بخصم 5%، ويمنح عرض الخصم المبكر المشجعين فرصة حضور أكبر حدث رياضي وترفيهي في المملكة بأسعار تنافسية قبل انطلاق السباق المرتقب خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2026م.



ومنذ انطلاقه في ديسمبر 2021، رسخت جائزة السعودية الكبرى Formula1 stc حضورها كأحد أكثر السباقات حماسًا وتشويقًا على روزنامة البطولة، فيما تواصل حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم تسجيل الأرقام القياسية بصفتها أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم، بمتوسط سرعة يبلغ 252 كلم/ساعة حيث يقضي السائقون نحو 79٪ من زمن اللفة الواحدة بأقصى سرعة ممكنة ومع الضغط الكامل على دواسة الوقود.



وسيشكل عام 2026 محطة بارزة في مسيرة الفورمولا1، إذ سيبدأ استخدام سيارات جديدة كليًا، أصغر وأخف وزنًا، كما سيشهد الموسم كذلك زيادة في عدد الفرق المشاركة مع انضمام «كاديلاك» كفريق حادي عشر، إلى جانب الظهور الأول لفريق «أودي» في البطولة، بما يضيف مستوى جديدًا من المنافسة، ويجعل العام القادم الأكثر أهمية في تاريخ البطولة.



كما ستستقبل جدة أيضًا بطلًا عالميًا جديدًا للمرة الأولى منذ عام 2021، حيث يصل سائق ماكلارين لاندو نوريس، الذي توج مؤخرًا بلقبه الأول في أبوظبي، للدفاع عن لقبه أمام عدد من أبرز النجوم، وفي مقدمتهم سائق ريد بُل وبطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، إضافة إلى زميله في الفريق والفائز في سباق جدة العام الماضي أوسكار بياستري.



وستعود بطولة «أكاديميةF1» إلى روزنامة فعاليات عطلة نهاية الأسبوع، لتمنح الجيل الصاعد من السائقات منصة بارزة إلى جانب البطولة الرئيسية.



وبالتوازي مع أحداث السباق سيكون المشجعين على موعد مع برنامج ترفيهي عالمي المستوى يقام على مدار عطلة نهاية الأسبوع، بمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين الدوليين، ويأتي ذلك امتدادًا لما شهدته جدة في النسخ الماضية من حفلات موسيقية كبرى أحياها نجوم الصف الأول من بينهم جاستن بيبر، كريس براون، ترافيس سكوت، سويدش هاوس مافيا، أليشيا كيز، جنيفر لوبيز، وآشر، الذين قدموا عروضًا مميزة على المسرح الرئيسي بعد انتهاء السباق في أمسية استثنائية رسخت مكانة جدة كوجهة رائدة للترفيه.