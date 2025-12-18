قاد نجم نادي الشباب عبد الرزاق حمد الله منتخب المغرب للتتويج بلقب كأس العرب 2025، بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس على ملعب «لوسيل» في قطر.

هدف مبكر يمنح المغرب التقدم

أنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله أسامة طنان بتسديدة مفاجئة من منتصف الملعب، مستغلاً تقدم حارس الأردن يزيد أبو ليلى.

المنتخب الأردني يرد بقوة

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الأردني بقوة، حيث أدرك علي علوان التعادل في الدقيقة 48 بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى قابلها برأسية داخل الشباك.

ولم يتوقف علوان عند هذا الحد، إذ سجل الهدف الثاني للأردن في الدقيقة 68 من ركلة جزاء سددها على يمين حارس المغرب.

حمد الله يعيد الأمل للمغرب

وبينما كانت الجماهير الأردنية تستعد للاحتفال باللقب، أدرك عبد الرزاق حمد الله التعادل للمغرب في الدقيقة 87، بعد اصطدام الكرة بالقائم مرتين قبل أن يسددها بسهولة في الشباك، لتمتد المباراة إلى 30 دقيقة إضافية.

الإثارة تستمر في الأشواط الإضافية

ومع بداية الشوط الإضافي الأول، ألغى حكم اللقاء هدفاً صاروخياً للأردني مهند أبو طه بداعي وجود لمسة يد قبل التسديد.

وعاد حمد الله لتسجيل هدف التتويج في الدقيقة 100، مستغلاً غياب الرقابة الدفاعية للأردن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.