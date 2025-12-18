أكد مارك سيريا، المرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة لنادي برشلونة، أهمية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف النادي الكتالوني.

عودة ميسي قد تدرّ 200 مليون يورو

وقال سيريا في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «عودة ميسي لا تتعلق بالتكريم، فهو لا يزال الرياضي الأكثر تقديراً في العالم».

وأضاف: «ميسي يريد العودة إلى بيته، وعلينا تنفيذ خطة إستراتيجية تعود بفائدة واضحة على برشلونة»، موضحاً أن عودة النجم الأرجنتيني قد تدرّ على النادي ما يصل إلى 200 مليون يورو من الإيرادات خلال موسم واحد فقط.

اتفاق حيوي لمستقبل برشلونة

وشدد سيريا على أن ميسي يمثل عنصراً أساسياً للحفاظ على ملكية النادي لأعضائه، قائلاً: «أنا أتحدث عن ميسي باعتباره لاعباً لا غنى عنه، لأن الزيادة في الإيرادات التي سيوفرها هذا الاتفاق ضرورية. التوصل إلى اتفاق معه أمر حيوي لبرشلونة».

زيارة كامب نو وتصريحات لابورتا

وكان ميسي قد زار ملعب «كامب نو» في نوفمبر الماضي، وعبّر عن رغبته في العودة إلى برشلونة، إلا أن رئيس النادي جوان لابورتا أكد في تصريحات سابقة أن عودة اللاعب الأسطوري تبدو غير واقعية في الوقت الحالي، خصوصاً بعد تجديد عقده مع ناديه الحالي إنتر ميامي.