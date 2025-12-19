تصدرت مدينة «زاخو» العراقية القديمة المشهد العالمي بعدما اختارها اتحاد كرة القدم الدولي (الفيفا) لمنح جمهور فريقها المحلي لقب أفضل جمهور في العالم.

وجاء هذا التكريم بعد المبادرة الإنسانية النادرة لجماهير النادي، التي اشترت الدمى لرميها على أرض الملعب خلال مباراة فريقهم ضد فريق الحدود ضمن دوري نجوم العراق، ليتم توزيعها لاحقاً على مرضى السرطان بالمستشفيات.

هذه الخطوة لم تمنح جمهور النادي شهرة فقط، بل أضاءت مدينة زاخو ذات التاريخ العريق، الواقعة في شمال العراق قرب حدود تركيا وسورية، والتي تتبع إدارياً لمحافظة دهوك في إقليم كردستان. المدينة التي يعود تاريخها لما قبل الميلاد، تشتهر بخصوبة أراضيها ووفرة معالمها التاريخية، ومن أبرزها القلعة على ضفاف نهر «الخابور»، والمسجد الكبير وجسورها الشهيرة، مثل «الجسر المعلّق» و«جسر الدلال».

وفي السنوات الأخيرة، شهدت زاخو نهضة في البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية، ما جعلها وجهة محتملة للسياح الباحثين عن التاريخ والطبيعة، رغم أنها غالباً ما تغيب عن الإعلام مقارنةً بأربيل ومدن شمال العراق الأخرى.

ويعيش في زاخو خليط متنوع من الديانات والقوميات، يغلب عليهم الأكراد المسلمون، إلى جانب العرب والمسيحيين من الكلدان والسريان والأرمن، إضافةً إلى القرى الإيزيدية، ما يجعلها مدينة غنية ثقافياً وإنسانياً.