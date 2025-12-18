أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، متهمًا إياه بالتحايل في أهلية مشاركة عدد من لاعبيه خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت الشكوى عقب تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الملحق العالمي، بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح الشهر الماضي.

اتهامات بمخالفة لوائح الجنسية

وأوضح الاتحاد النيجيري أن الكونغو الديمقراطية سمحت بمشاركة لاعبين مزدوجي الجنسية دون استيفاء الشروط القانونية، مشيرًا إلى تعارض ذلك مع القوانين الداخلية للبلاد التي لا تسمح بازدواج الجنسية.

وقال الأمين العام للاتحاد النيجيري، محمد سانوسي، في تصريحات صحفية: «عدد من لاعبي الكونغو يحملون جوازات سفر أوروبية، بعضها فرنسي وأخرى هولندية، في حين أن قوانين بلادهم لا تعترف بازدواج الجنسية».

مزاعم تضليل «فيفا»

وأضاف سانوسي أن لوائح «فيفا» تعتمد على امتلاك اللاعب لجواز سفر الدولة التي يمثلها، لكنه شدد على أن «الفيفا تم تضليله»، معتبرًا أن الاتحاد الدولي لا يتحقق من مدى التزام الدول بقوانينها الداخلية الخاصة بالجنسية.

وتابع: «اعتمد «فيفا» على المستندات المقدمة إليه، وبناءً عليها تم اعتماد أهلية اللاعبين، لكننا نرى أن ما حدث يدخل في إطار الاحتيال».

رد ساخر من الكونغو

في المقابل، رد اتحاد الكونغو الديمقراطية بلهجة حادة عبر بيان نشره على حساباته الرسمية، جاء فيه: «إذا لم تستطع الفوز على أرض الملعب، فلا تحاول الفوز من الباب الخلفي. كأس العالم تُلعب بكرامة وثقة، لا بحيل المحامين. هاتوا ما عندكم».

ومن المنتظر أن ينظر الاتحاد الدولي لكرة القدم في الشكوى خلال الفترة القادمة، وسط ترقب لقرار قد يعيد فتح ملف التأهل في واحدة من أكثر القضايا جدلاً في التصفيات الأفريقية.