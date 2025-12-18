توّج المنتخب المغربي بطلاً لكأس العرب 2025 في الدوحة، بعد فوزه في النهائي على منتخب الأردن بنتيجة (3-2) عقب تمديد المباراة إلى أشواط إضافية، ليؤكد المغاربة تفوق كرتهم في السنوات الأخيرة قبل سلسلة من الإنجازات والتتويجات الكبرى للمنتخبات المغربية في كافة الفئات ومختلف البطولات، وكانت البداية بوصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، ومن ثم تحقيق الميدالية البرونزية في لعبة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 وتحقيق لقب كأس العالم للشباب 2025، وبالعودة إلى تحقيق لقب كأس العرب مساء اليوم كان لنجم فريق الشباب وثاني الهدافين التاريخيين لدوري روشن عبدالرزاق حمد الله حضور لافت خصىوصاً في لقاء الليلة أمام الأردن، عقب أن شارك كبديل عند الدقيقة 72 وكانت الأردن متقدمة بنتيجة (2-1) وسجل الهدف الثاني للمغرب قبل أن يعود ليسجل ثالث أهداف منتخب بلاده في الأشواط الإضافية.