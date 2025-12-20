عبّر مدرب فريق بولونيا «إيتاليانو» عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً شعوره بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق فريقه مع اقترابه من خوض النهائي.



وأضاف إيتاليانو: «نشعر بمسؤولية كبيرة ونحن على أعتاب النهائي، لقد تطوّر أداء فريقنا بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة، والآن نحن في النهائي وسعداء جداً بهذه الخطوة الأولى، ولدينا يومان للتحضير للنهائي وتجهيز الفريق لتحقيق الفوز المرجو».



وعن المباراة المرتقبة أمام نابولي في النهائي، قال إيتاليانو: «ستكون مواجهة مختلفة تماماً عن الدوري، ففي الدوري لديك الفرصة للتعويض في المباريات الأخرى، أما في النهائي فهي مباراة واحدة قد تحدد كل شيء، ونحن ندرك أن نابولي يضم لاعبين بجودة عالية، ويجب أن نقدم أفضل مستوياتنا ونكون على قدر المسؤولية في اللحظات الحاسمة، نحن اليوم سعداء وفخورون بالوصول إلى النهائي، ونتطلع للتعافي بسرعة والاستعداد جيداً لتقديم مباراة قوية».



من جهته، اختتم مدرب إنتر ميلان كريستيان كيفو المؤتمر الصحفي قائلاً: «لقد سيطرنا على مجريات المباراة بشكل كامل، وكنا قريبين جداً من تسجيل الهدف الثاني، لكن لم يحالفنا الحظ، وعلينا الاستمرار في التقدم وعدم التوقف عند أي عقبة».



كما أشاد كيفو باللاعبين الذين نفذوا ركلات الترجيح، مشيراً إلى أن تنفيذها يتطلب شجاعة كبيرة.



وأضاف كيفو: «في النهاية هي ركلات حظ، واليوم لم تكن في صفنا، ومع ذلك قدم اللاعبون مباراة قوية خصوصاً في الشوط الثاني، وأظهروا شخصية نرغب في مشاهدتها باستمرار».