أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق اعتذارها رسمياً عن المشاركة في مسلسل «عاليا»، الذي كان من المقرر عرضه ضمن خريطة دراما رمضان القادم، في خطوة مفاجئة فتحت باب التساؤلات حول مصير العمل خلال الفترة القادمة. وحتى الآن، لم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاعتذار أو الخطوات التي ستتخذها الشركة المنتجة لاستكمال المشروع.

وكان أحدث أعمال غادة عبد الرازق في السينما هو فيلم «أحمد وأحمد»، الذي تم عرضه أخيراً في السينمات.

ويشارك في بطولة فيلم «أحمد وأحمد» عدد كبير من الفنانين من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم: غادة عبد الرازق وآخرون. من إخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وفي الدراما، لعبت الفنانة غادة عبد الرازق بطولة مسلسل «شباب امرأة»، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل «شباب امرأة»: محمد محمود، أحمد فتحي، جوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبة، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.