في تطور لافت يعكس حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ملامح الوجهة الرئيسية لأبرز حدث في بطولة كأس العالم 2030، كشفت صحيفة «آس» الإسبانية تفضيلاً قوياً داخل أروقة «فيفا» لإقامة المباراة النهائية على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد يوم 21 يوليو 2030.



وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن هذا التوجه داخل «فيفا» يرجح كفة إسبانيا بشكل كبير لاحتضان النهائي، وسط منافسة محتملة من ملعبي كامب نو في برشلونة وملعب الحسن الثاني الجديد في الدار البيضاء بالمغرب.

ووفقاً للتقرير، يأتي هذا التفضيل مدعوماً بعلاقة ممتازة بين رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والتي ساهمت في حل العقبات اللوجستية السابقة، مثل شرط «إعارة» الملعب لـ3 أشهر.

كما أشاد «فيفا» بقدرة البرنابيو على استضافة أحداث عالمية كبرى، مثل مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم الاحترافية، مما يعزز موقعه كخيار مرغوب وضروري للنهائي.

الجوانب التنظيمية

وركز التقييم الشامل لـ«فيفا» على الجوانب التنظيمية، البنية التحتية المتطورة، والتاريخ العريق للملعب، الذي استضاف بالفعل نهائي كأس العالم 1982 وهو النهائي الذي فاز فيه المنتخب الإيطالي على ألمانيا 3-1.

وجعلت التحديثات الشاملة التي خضع لها البرنابيو أخيراً -بما في ذلك السقف القابل للطي، الشاشة 360 درجة، والتقنيات الحديثة- يتوافق تماماً مع أعلى المعايير العالمية، متفوقاً على المنافسين في الجاهزية الفورية والرمزية العالمية.

ويعتبر كأس العالم 2030 النسخة الـ24، وتُعد استثنائية كونها تحتفل بالذكرى المئوية لأول بطولة عام 1930 في أوروغواي، والتي ستقام بشكل مشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، مع 3 مباريات تذكارية في أمريكا الجنوبية (أوروغواي والأرجنتين وباراغواي).

وتقدم إسبانيا تقدم 11 ملعباً، والمغرب 6، والبرتغال 3، مع قائمة إجمالية تصل إلى 20 ملعباً قد تُقلص لاحقاً.

ورغم أن القرار الرسمي لن يُعلن إلا نهاية 2026، يرى «فيفا» إسبانيا كعمود فقري للمشروع بفضل خبرتها وعدد الملاعب، مما يجعل النهائي في مدريد خياراً إستراتيجياً، في حين أن المنافسة لا تزال قائمة، خصوصاً مع طموح المغرب في استضافة نهائي قاري ثانٍ بعد 2010، على ملعب الحسن الثاني الضخم (115 ألف متفرج) الذي يُبنى حالياً.