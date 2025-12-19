تأهل فريق نابولي إلى نهائي النسخة الـ38 من بطولة كأس السوبر الإيطالي، المقامة في الرياض، بعد فوزه على إي سي ميلان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الخميس) على ملعب «الأول بارك».

أنهى نابولي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله ديفيد نيريس في الدقيقة 39، بعد تسديدة سهلة، إثر انطلاقة مميزة من الدنماركي راسموس هويلوند على الجهة اليسرى، قبل أن تمر الكرة من يد الحارس مايك مينيان وتستقر في الشباك.

وواصل راسموس هويلوند تألقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 63، إثر توغله داخل منطقة الجزاء وتسديده كرة قوية سكنت المرمى.

وينتظر نابولي الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبولونيا، المقررة اليوم (الجمعة)، لملاقاته في نهائي السوبر الإيطالي الإثنين القادم.