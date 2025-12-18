شهدت مدينة حائل خلال الساعات الماضية تساقطاً للثلوج على نطاقات متفرقة، في ظاهرة شتوية لافتة أعادت تشكيل المشهد البصري للمدينة ومرتفعاتها، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح التي زادت من الإحساس بالبرد. وبدت الأرض في عدد من المواقع وقد اكتست بطبقة بيضاء متفاوتة السماكة، شملت الصخور والحصى والمساحات المفتوحة، فيما ظهرت خطوط الهطول في السماء بوضوح تحت الإضاءة الليلية، بما يعكس استمرار التساقط على فترات متقطعة.

ورصد الأهالي والزوار المشهد من قرب، في خروجٍ اجتماعي اتسم بالهدوء والتنظيم، تحوّل معه عدد من المواقع إلى نقاط تجمع للتوثيق والتصوير، خصوصاً مع تزايد انتشار المقاطع عبر المنصات الرقمية. وظهر بعض المتنزهين تحت المظلات وهم يراقبون كثافة الهطول، فيما وثّقت لقطات أخرى تشكّل طبقة جليدية على الأسطح المعدنية، بما يشير إلى برودة كافية لتماسك التجمّد. وفي إحدى اللقطات كُتبت كلمة «حائل» على طبقة الجليد، في دلالة رمزية على حالة جوية تركت أثرها سريعاً على التفاصيل الصغيرة قبل المشاهد الواسعة.

ويكتسب تساقط الثلوج في حائل قيمةً تتجاوز ندرة الحدث، لارتباطه بذاكرة الشتاء في شمال المملكة، وبما يخلقه من حراك اجتماعي وسياحي لحظي، خصوصاً في ظل اهتمام الأهالي بتوثيق الظواهر المناخية ومشاركتها. ومع ذلك، يبقى الالتزام بإرشادات السلامة ضرورة في مثل هذه الظروف، عبر تجنّب الطرق الوعرة وقت الذروة، وتخفيف السرعة على الطرق الخارجية، ومراعاة احتمال الانزلاق وتغيّر تماسك الأسطح، حفاظاً على سلامة المتنزهين ومستخدمي الطريق.