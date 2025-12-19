أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بعد التحقق من استقرار الخدمة، استعادة الخدمة الكهربائية بالكامل لجميع المستهلكين المتأثرين بالانقطاع الذي وقع على أجزاء من المنطقة الشرقية أمس (الخميس) 18 ديسمبر، الذي بدأ عند الساعة 2:09 مساءً، وتمت إعادة التيار عند الساعة 5:49 مساءً.

وأكدت الهيئة مباشرتها مهماتها الرقابية فور وقوع الانقطاع، حيث وجّهت الشركة السعودية للكهرباء بإجراء تحقيق فني وتشغيلي عاجل لتحديد الأسباب التي أدت إلى هذا الانقطاع، ورفع تقرير مفصل بنتائج التحقيق، والإجراءات التصحيحية المتخذة، بما يسهم في الحد من تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وأشارت إلى أنها ستتحقق من مدى التزام مقدم الخدمة بدليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة)، واتخاذ ما يلزم حيال أي إخلال بتلك المعايير، بما في ذلك تعويض المستهلكين المستحقين تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم مطالبة.

وأوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها النظامي في تنظيم قطاع الكهرباء، ومتابعة أداء مقدمي الخدمة، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي في جميع مناطق المملكة.