واصلت الخدمات اللوجستية في السعودية نموها القياسي، إذ ارتفع عدد المراكز اللوجستية المفعلة في المملكة إلى 23 مركزاً وفقاً لما أكدته الهيئة العامة للإحصاء، بإجمالي مساحة بلغت 34.6 مليون متر مربع، إذ سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى مساحة للمراكز اللوجستية بواقع 20.4 مليون متر مربع موزعة على 6 مراكز لوجستية.

وتوزعت بحسب نوع الاستخدام إلى 6 أنواع، جاءت المدن الصناعية في مقدّمتها بـ15 مركزاً تمثّل نحو 44.1% من إجمالي الأنواع، تلتها مراكز التوزيع الداخلية بعدد 9 مراكز، ثم المراكز اللوجستية في الموانئ بعدد 4 مراكز.

توصيل الطلبات

وفي نشاط توصيل الطلبات، تجاوز عدد الطلبات المنفذة في عام نحو 290 مليون طلب، محقّقاً نمواً سنوياً في عام 2024 بنسبة 27.2%، في وقت انخفض فيه متوسط مدة التوصيل من 45 دقيقة إلى 35 دقيقة، وعلى صعيد القوى العاملة، بلغ عدد السائقين السعوديين النشطين أكثر من 140 ألف سائق، بارتفاع نسبته 21%، فيما تجاوز عدد السائقين غير السعوديين 302 ألف سائق، مسجلاً نمواً بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

كما شهد عام 2024م ارتفاعاً في عدد تراخيص التخليص الجمركي السارية في مختلف المنافذ، إذ بلغ عدد التراخيص في المنافذ البحرية بنهاية العام 1179 رخصة، بزيادة نسبتها 26.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، فيما ارتفع عدد التراخيص السارية في المنافذ البرية إلى 465 رخصة، وبلغ عدد التراخيص في المنافذ الجوية 722 رخصة.

المستودعات المرخصة

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عدد المستودعات التجارية المرخصة في المملكة بلغ 12234 مستودعاً، بإجمالي مساحة 22 مليون متر مربع، موزعة على مختلف المناطق الإدارية. وجاءت منطقة الرياض في الصدارة بـ6763 مستودعاً تجارياً، وبمساحة إجمالية بلغت 10.7 مليون متر مربع، تمثل نحو 55.3% من إجمالي المستودعات التجارية المرخصة في المملكة، كما بلغ عدد المستودعات الإنشائية 1189 مستودعاً، بمساحة إجمالية وصلت إلى 7.5 مليون متر مربع.

وفي جانب حركة الشحن، بلغت كمية الشحن الصادرة والواردة داخلياً ودولياً عبر النقل البحري نحو 331.3 مليون طن، فيما سجّلت الشحنات الدولية عبر المنافذ البرية 25.7 مليون طن، وبلغت كمية الشحن الداخلي عبر السكك الحديدية 15.6 مليون طن، في حين وصلت كمية الشحن الجوي الصادر والوارد والعابر إلى 1.2 مليون طن خلال عام 2024م.

الخدمات اللوجستية:

331.3 مليون طن شحنات صادرة وواردة

1189 مستودعاً إنشائياً

140 ألف سائق سعودي

12234 مستودعاً تجارياً