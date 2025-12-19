أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراره النهائي بشأن مباراة السعودية والإمارات لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2025.

وشهد استاد «خليفة الدولي»، أمس (الخميس)، هطول أمطار منذ انطلاق اللقاء، إلا أن الشوط الأول أُقيم بصورة طبيعية وانتهى بالتعادل السلبي، ومع توجه اللاعبين إلى غرف الملابس بين الشوطين ازدادت حدة الأمطار، ما دفع حكم المباراة إلى اتخاذ قرار بعدم استكمال المواجهة.

تفاصيل قرار فيفا

وقال «فيفا» في بيان رسمي، إنه بعد تعليق مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر 2025 بين السعودية والإمارات، ثم إلغاؤها لاحقاً، ووفقاً للوائح والنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قررت لجنة المنتخبات الوطنية للرجال ما يلي:

«اعتبار المباراة منتهية بالتعادل 0-0، وتقاسم المركز الثالث بين المنتخبين، على أن يتم جمع إجمالي قيمة الجوائز المالية المخصّصة للمركزين الثالث والرابع وتوزيعها بالتساوي بين المنتخبين المشاركين».

تتويج المغرب باللقب

يُذكر أن المنتخب المغربي تُوّج بلقب كأس العرب 2025 بعد فوزه على نظيره الأردني بـ3 أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب «لوسيل».