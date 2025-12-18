كشفت دراسة حديثة في علم النفس عن مجموعة من السمات السلوكية والشخصية التي تظهر بشكل متكرر لدى الأشخاص ذوي الذكاء العالي، وأفادت عالمة النفس البروفيسورة فيرا نيكيشينا، بأن التفوق العقلي لا يرتبط فقط بالقدرات المعرفية، بل ينعكس أيضاً في أنماط التفكير والتفاعل الاجتماعي والحياة اليومية، وفق ما أوردته قناة «روسيا اليوم» نقلاً عن تقارير بحثية متخصصة.

وأوضحت الدراسة، أن من أبرز سمات ذوي الذكاء المرتفع حب الفضول المعرفي والسعي المستمر لطرح الأسئلة وفهم التفاصيل العميقة للأشياء، إضافة إلى الميل للتفكير النقدي وعدم الاكتفاء بالإجابات السطحية. كما أظهرت النتائج، أن هؤلاء الأشخاص غالباً ما يتمتعون بقدرة عالية على التحليل وربط الأفكار، ما يجعلهم أكثر ميلاً للتأمل وإعادة تقييم المواقف.

وبيّن الباحثون، أن العزلة النسبية تُعد من السمات الشائعة بين الأذكياء، ليس بدافع الانطواء، بل نتيجة تفضيلهم للتركيز والعمل الفردي، وابتعادهم عن الضوضاء الاجتماعية غير الضرورية. كما لوحظ أنهم أكثر حساسية للمحيط، ويتفاعلون بعمق مع المشاعر والأحداث، وهو ما قد يُفسَّر أحياناً على أنه قلق أو توتر.

وأضافت الدراسة، أن الأشخاص ذوي الذكاء العالي يميلون إلى المرونة الفكرية وتقبّل الآراء المختلفة، مع استعداد دائم لتغيير مواقفهم عند ظهور أدلة جديدة. وفي المقابل، قد يعانون من صعوبة في التواصل مع من يختلفون عنهم في طريقة التفكير، ما يخلق فجوة اجتماعية في بعض الأحيان.

وأكد الباحثون، أن الذكاء العالي ليس بالضرورة طريقاً مباشراً للسعادة، بل قد يرتبط بتحديات نفسية وضغوط داخلية، ما يستدعي فهماً أعمق لطبيعة هذه الفئة ودعمها ببيئات تعليمية واجتماعية تراعي خصوصيتها.