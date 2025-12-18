استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالوزارة اليوم (الخميس)، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية كازاخستان الفريق إرجان سادينوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين الوزارتين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، نائب وزير الداخلية المكلَّف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

كما حضره من الجانب الكازاخي، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف، ونائب وزير الشؤون الداخلية ساكين سارسينوف، ورئيس أركان وزارة الداخلية طلعت أبيلما جينوف.