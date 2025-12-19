كريستيانو رونالدو يتحدى العمر بصورة صادمة

في مشهد خطف أنظار جماهير كرة القدم حول العالم، استعرض الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لياقته البدنية الاستثنائية، مؤكداً أن العمر لم ينجح بعد في كبح طموحه أو جسده الحديدي.

ونشر نجم نادي النصر صورة لافتة عقب جلسة ساونا، ظهرت فيها عروق ساقيه البارزة وعضلاته المشدودة، في رسالة واضحة مفادها أن الاستعداد البدني لكأس العالم 2026 قد بدأ مبكراً.

رونالدو الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، يضع هدفاً واحداً نصب عينيه: «قيادة منتخب البرتغال إلى التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعد مسيرة دولية حافلة لم تكتمل دون اللقب الأكبر».

وعلى مستوى الأندية، يواصل «الدون» تقديم أرقام قوية مع النصر، إذ سجل 11 هدفاً وصنع هدفين خلال 12 مباراة، ولم يعجز عن التسجيل سوى في ثلاث مواجهات فقط منذ انطلاق الموسم، ما يعكس استمرارية نادرة في هذا العمر.

ويستعد المهاجم البرتغالي للسفر إلى أمريكا الشمالية، حيث تقام نهائيات كأس العالم القادمة، وسط قناعة راسخة بأن الجسد لا يزال قادراً على العطاء، والطموح لم يخفت رغم مرور السنوات.

رونالدو الذي خاض 226 مباراة دولية مع منتخب بلاده وشارك في خمس نسخ من كأس العالم، لم ينجح في تجاوز الدور نصف النهائي، وكان خروجه أمام المغرب في نسخة 2022 إحدى أكثر لحظات مسيرته قسوة.

ورغم تتويجه ببطولة أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، إلى جانب سجل أسطوري مع الأندية، تبقى كأس العالم اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه، وهو ما يحول كل ظهور له إلى فصل جديد في معركة كسر المستحيل.