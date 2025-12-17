دوّن الحارس السويسري يان سومر، اسمه في سجلات بطولة السوبر الإيطالي المقامة في الرياض، بعدما تصدّر قائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكهم عبر تاريخ البطولة، في إنجاز يعكس حضوره اللافت وثبات مستواه في المواجهات الكبرى.



وسجّل سومر 4 مباريات بشباك نظيفة، ليعتلي صدارة القائمة، متفوقًا على عدد من أبرز الحراس الذين شاركوا في البطولة، من بينهم فويتشيك تشيزني وأنجلو بيروزي وجانلويجي بوفون، الذين حقق كل منهم شباكًا نظيفة في مناسبتين.



ويعكس هذا الرقم القيمة الفنية العالية التي يقدمها سومر، ودوره المؤثر في قيادة فريقه خلال المباريات الحاسمة، لاسيما في بطولة تُعرف بقوتها التنافسية وحدّة مواجهاتها.



ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من الأرقام والإحصاءات التي شهدتها بطولة السوبر الإيطالي في الرياض، والتي واصلت ترسيخ مكانتها كحدث كروي بارز يستقطب نجوم اللعبة ويضيف فصولًا جديدة إلى تاريخ الكرة الإيطالية، وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع.